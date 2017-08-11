تفاصيل جلسة مرتضي منصور مع محمود علاء

ظهر محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في نادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، من أجل اتمام الصفقة وانهاء كافة الإجراءات انتقاله إلي الزمالك.

أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض، جلس مع اللاعب أمس الخميس، بمقر النادي بميت عقبة، للحصول على توقيعه لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون جنية.

وذهب اللاعب إلي النادي صباح اليوم، برفقة سيد متولي ، مدير الكرة بنادي وادي دجلة، من أجل عقد جلسة مع المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، للاتفاق على بنود العقد وانهاء تفاصيل الصفقة بالكامل.

جلسة رئيس نادي الزمالك، لم تتعدي الـ60 دقيقة، اتفق فيها مع مسئولو دجلة، على حصولهم على لاعبان بقيمة 6 مليون جنية، بالإضافة إلي 6 ميلون آخرين سيتم تسديدهم على فترات بالقسط.

وعقب انتهاء جلسة اللاعب و مدير الكرة، مع مرتضي منصور، جلس محمود علاء مع وكيل أعمال، من أجل شرح له تفاصيل الصفقة، وحديثه مع رئيس الزمالك، وغادر بعدها النادي، في انتظار وصول رد وادي دجلة .