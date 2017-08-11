أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موافقة ناديه على تمديد عقد الثنائي فوزي الحناوي وأحمد ياسر ريان، لمدة خمس سنوات مقبلة.

ومن جانبه وافق الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، على تمديد عقد الثنائي بعد المستوى الجيد الذي ظهرا عليه في تدريبات الفريق منذ تصعيدهما للفريق الأول، مشيرا إلى أن الحناوي وريان هما مستقبل الأهلي.

وأشار عبد الحفيظ إلى إن الجهاز الفني وافق على إعارة فوزي الحناوي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة عام.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن إعارة اللاعب للاتحاد السكندري، تأتي لإكساب اللاعب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مباريات الدوري، على أن يعود للأهلي بعد ذلك، خصوصا أنه من اللاعبين المميزين.

وفي سياق آخر أعلن النادي الأهلي غلق قائمته الإفريقية دون مفاجآت اللحظات الأخيرة، مكتفيا بقيد الثلاثي أحمد الشيخ ووليد أزارو وهشام محمد.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قرر قيد الثلاثي، أحمد الشيخ العائد من الإعارة لمصر المقاصة، وهشام محمد لاعب الفريق، والمغربي وليد أزارو المنضم للفريق قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وفي وقت سابق كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في وقت سابق مد فترة القيد الإفريقي من 5 إلى 11 أغسطس، بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولا يزال الأهلي يبحث صفقة دفاعية في اللحظات الأخيرة، لقيدها إفريقيا لتعويض غياب أحمد حجازي المنتقل معارا لصفوف وست بروميتش الإنجليزي.