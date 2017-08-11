حسام البدري يستقر على القائمة الإفريقية.. ومخاوف من الدفاع

أعلن النادي الأهلي غلق قائمته الإفريقية دون مفاجآت اللحظات الأخيرة، مكتفيا بقيد الثلاثي أحمد الشيخ ووليد أزارو وهشام محمد.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قرر قيد الثلاثي، أحمد الشيخ العائد من الإعارة لمصر المقاصة، وهشام محمد لاعب الفريق، والمغربي وليد أزارو المنضم للفريق قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وفي وقت سابق كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في وقت سابق مد فترة القيد الإفريقي من 5 إلى 11 أغسطس، بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولا يزال الأهلي يبحث صفقة دفاعية في اللحظات الأخيرة، لقيدها إفريقيا لتعويض غياب أحمد حجازي المنتقل معارا لصفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وفي سياق آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، المران استعدادا لمواجهة المصري في نهائي الكأس.

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

وشهد المران عودة حسام غالي قائد الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح الجمعة، بعدما غاب عن مران الخميس بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني لارتباطه ببعض الأمور الخاصة.

وفي وقت سابق كان الأهلي وافق مؤخرا على انتقال حسام غالي إلى فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك اللاعبين الأساسيين في المران بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها إثر الفوز على سموحة برباعية دون رد الأربعاء.