غالي يعود لمران الأهلي.. وأيمن أشرف يشارك في التدريبات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، المران استعدادا لمواجهة المصري في نهائي الكأس.

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

وشهد المران عودة حسام غالي قائد الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح الجمعة، بعدما غاب عن مران الخميس بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني لارتباطه ببعض الأمور الخاصة.

وفي وقت سابق كان الأهلي وافق مؤخرا على انتقال حسام غالي إلى فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك اللاعبين الأساسيين في المران بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها إثر الفوز على سموحة برباعية دون رد الأربعاء.

وفي سياق متصل شارك أيمن أشرف في المران للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق قادما من سموحة في صفقة انتقال حر، بينما غاب أحمد الشيخ لانضمامه لمنتخب المحليين.

وأعلن الأهلي قبل ساعات ضم أشرف رسميا إلى الأهلي الخميس بعقد يمتد لخمس مواسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه القديم سموحة، علما بأنه لن يشارك في نهائي الكأس.

وانتظم مؤمن زكريا في تدريبات فريقه الجماعية، لكنه اكتفى بالتأهيل على هامش مران الفريق الخميس بسبب الإصابة بالإجهاد العضلي، قبل أن يعلن جاهزيته لمباراة المصري الثلاثاء القادم في نهائي كأس مصر.