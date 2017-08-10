أكد أحمد حسام “ميدو” أن محمود علاء ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، رفض التوقيع للنادي الأهلي مفضلًا الانضمام إلي الزمالك.

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية، ” اللاعب جلس مع أحمد مرتض منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ومن المقرر أن ينهي كل شئ تمهيداً لانضمامه إلي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول لأخبار الأهلي، أن اللاعب بنسبة كبيرة سينتقل إلي الزمالك، مقابل 12 مليون جنية ، بالإضافة إلي إعارة خالد قمر لمدة موسم واحد.

الأهلي كان على بعد خطوة من ضم اللاعب

وكشف مصدر مسئول أن مسئولي الأهلي دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد معه اليوم، والإعلان الرسمي لاتمام الصفقة، قبل غلق باب القيد الإفريقي والمقرر له غداً الجمعة، في الساعة الثانية عشر مساءاً.

البدري يطالب ببديل لحجازي

وطالب المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، مسئولو القلعة الحمراء مؤخراً بضرورة التعاقد مع مدافع في أسرع وقت، لتعويض غياب أحمد حجازي، والذي رحل عن الأهلي متوجهًا إلي نادي وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد مقابل مليون جنيه إسترليني، وذلك على سبيل الإعارة.