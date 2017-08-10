رسمياً.. النصر السعودي يعلن انضمام حسام غالي

أعلن الأمير تركي بن ناصر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن انضمام حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف الفريق رسمياً.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” وقعت إدارة نادي النصر مع قائد نادي الأهلي المصر الكابتن حسام غالي لتمثيل الفريق لمدة موسم واحد”.

كان مسئولو النادي الأهلي قد أعلنوا أيضا عن رحيل حسام غالي، وذلك عبر موقع النادي الرسمي.

ورفض غالي الرحيل عن النادي إلا بعد انتهاء الاهلي من مشواره في كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض غالي مباراة نهائي كأس مصر مع الفريق، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن ثم يرحل إلي السعودية.

وسيبدأ النصر مشواره في دوري جميل السعودي، يوم السبت المقبل بمواجهة الفيصلي، في الجولة الأولي من المسابقة.

يذكر أن حسام غالي قد مثل النصر السعودي موسم 2009 لمدة موسم واحد أيضا بالإضافة لاحترافه في تونتهام و ليرس البلجي ودربي كوانتي وفينورد الهولندي.