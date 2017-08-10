كشف الإعلامي السعودي، وليد الفراج ، عن المكافأة التي من المقرر أن يحصل عليها لاعبو فريق التعاون السعودي، بعد الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأفتتاحية من الدوري السعودي الممتاز.

وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة”تويتر”، ” الداعم الكبير تركي آل الشيخ يمنح 10 ألاف ريال لكل لاعب من الفريق بعد تحقيق الفوز في افتتاح الدوري السعودي اليوم”.

أول مباراة رسمية للحضري ومصطفي فتحي

وشارك عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني، والمنضم حديثأ لصفوف التعاون السعودي، طوال الـ90 دقيقة، بينما شارك مصطفي فتحي في 70 دقيقة فقط من المباراة، ولكنه تمكن من أحراز هدف أول له مع الفريق في أول مباراة رسمية له.

يذكر أن الهلال السعودي، هو المتوج ببطولة دوري عبد اللطيف جميل الموسم الماضي، ليصبح أكثر الأندية نجاحاً فى الحصول على اللقب المحلى برصيد 14 لقباً، ويخوض أول مباراة له في الموسم الجاري الآن أمام فريق الفيحاء الصاعد الجديد إلي الدوري الممتاز السعودي.