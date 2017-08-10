تلقي عصام الحضري، حارس مرمي فريق التعاون السعودي، هدفاً عن طريق علي السقعان، لاعب فريق الفتح ، في الدقيقة من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الأولي من الدوري السعودي الممتاز.

وتواجد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، ووادي دجلة السابق، في تشكيل فريقه الجديد التعاون السعودي، المنضم إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب مصطفى فتحي لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف التعاون، وجاء تشكيل التعاون في مباراة اليوم كالاتي:

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الجولة الأولى غدًا وبعد غد بعد مباراة التعاون والفتح ، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الجمعة كلًا من القادسية مع الرائد، الاتحاد “المعار إلى صفوفه محمود كهربا لاعب الزمالك” مع الباطن، على أن تختتم جولات الغد بمباراة الأهلي “المحترف ضمن صفوفه محمد عبد الشافي لاعب الزمالك السابق”، مع الاتفاق السعودي.

يذكر أن الهلال السعودي، هو المتوج ببطولة دوري عبد اللطيف جميل الموسم الماضي، ليصبح أكثر الأندية نجاحاً فى الحصول على اللقب المحلى برصيد 14 لقباً.