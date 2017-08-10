أعلن نادي ستوك سيتي ، عن تجديد عقد لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، رمضان صبحي حتى عام 2022.

ستوك سيتي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

وأشار نادي ستوك سيتي، عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب المصري، وقع على عقود جديدة مع النادي الإنجليزي، لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن العقد سوف ينتهي عام 2022.

يذكر أن مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي، قد أشار في تصريحات سابقة له، إلى أن رمضان سيشارك في عدد كبير من المباريات خلال الموسم الكروي الجديد.

تصريحات رمضان بعد تجديد العقد

وأوضح مارك هيوز، أن لاعب منتخب مصر قدم أداء مميز خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، مؤكداً على أنه يستحق الظهور بصورة أكبر في النسخة المقبلة، قائلا “رمضان صبحي حقق طفرة في الموسم الماضي وأجبرني على وضعه في حساباتي بقوة .

وفي أول تعليق له بعد تجديد عقده لنادي ستوك سيتي، قال الفرعون المصري في تصريحات للموقع النادي الإنجليزي ، إنه فخور بعد توقيع عقده لمدة 5 سنوات للنادي الإنجليزي.

وأوضح لاعب ستوك، أنه يوعد جماهير الإنجليزي بتقديم مستوى جيد في بداية الدوري الإنجليزي للفريق، حيث من المقرر أن يواجه أستوك ستي إيفرتون يوم السبت القادم.