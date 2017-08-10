اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، رفض ذكر أسمه، ” أن مسئولي الأهلي دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب حالياً، خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد معه اليوم، والإعلان الرسمي لاتمام الصفقة، قبل غلق باب القيد الإفريقي والمقرر له غداً الجمعة، في الساعة الثانية عشر مساءاً.

البدري يطالب ببديل لحجازي

وطالب المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، مسئولو القلعة الحمراء مؤخراً بضرورة التعاقد مع مدافع في أسرع وقت، لتعويض غياب أحمد حجازي، والذي رحل عن الأهلي متوجهًا إلي نادي وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد مقابل مليون جنيه إسترليني، وذلك على سبيل الإعارة.

مفاوضات الأهلي مع وادي دجلة للتعاقد مع محمود علاء

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، رفض ذكر أسمه، أن مسئولو النادي الأهلي قد تفاوضوا بالفعل مع إدارة نادي وادي دجلة ، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل إنطلاق الموسم الجديد.