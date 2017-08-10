نجح لاعب الزمالك السابق و التعاون السعودي، مصطفى فتحي، في إحراز أول هدف له مع فريقه الجديد، أمام الفتح السعودي، في مباراة التعاون والفتح التي تقام في الدوري السعودي، “دوري عبد اللطيف جميل” في نسخته الـ41، والتي تقام على ملعب ” الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية”.

مصطفى فتحي يتألق في مباراة التعاون والفتح السعودي

وتواجد مصطفى فتحي كأساسي في مباراة الهلال والتعاون، بالإضافة إلى حارس منتخب مصر ووادي دجلة السابق، عصام الحضري.

مصطفى فتحي أساسي في مباراة التعاون والفتح السعودي

وأعلن المدير الفني لنادي التعاون السعودي، جوزيه جوميز، تشكيل فريقه لمواجهة الفتح السعودي، ضمن دوري عبد اللطيف جميل.

حارس المرمى : عصام الحضري

الدفاع: ريكاردو ماتشادو – طلال الحبسي – ريان الموسى – جهاد الحسين

الوسط: إبراهيم الزبيدي – سيدريك أميسي – مدالله العلبان – مصطفى فتحي

الهجوم: الحاج كمارا – عبد المجيد السواط

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أرسل البطاقة الدولية لمصطفى فتحي أمس، من أجل المشاركة في الموسم الكروي الجديد.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن مصطفى فتحي رفض تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين، والتوقيع على العقد الثلاثي، وحصل المستشار على وعد من رئيس نادي التعاون السعودي على توقيع اللاعب وإرساله بالفيديو.