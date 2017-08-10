“كوبر” يعلن عن قائمة المحترفين استعدادًا لأوغندا

ضم الأرجنتيني هيكتو كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، 15 لاعبًا في قائمة المحترفين المصريين، التي تستعد للدخول في معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لخوض مباراة أوغندا المقبلة، المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس الجاري ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في روسيا 2018.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة المباراة الأولى في كمبالا، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 سبتمبر المقبل في ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وضمت القائمة كلًا من، عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، أحمد المحمدي “أستون فيلا الانجليزي”، محمد عبد الشافي “أهلى جدة السعودي”، أحمد حجازي “ويست بورميتش الانجليزي”، محمد النني “أرسنال الانجليزي”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزي”، عمر جابر “بازل السويسري”، أحمد حسن كوكا “سبورتينج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودي”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركي”، كريم حافظ “لانس الفرنسي”، رمضان صبحي “ستوك سيتي الانجليزي”، مصطفى فتحي “التعاون السعودي”، عمرو وردة “فيرنسي البرتغالي”، سام مرسي “ويجان الانجليزي”.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الكونغو وغانا.