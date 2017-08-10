رسميًا.. “أيمن أشرف” في صفوف الأهلي لمدة 5 مواسم

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورًا لأيمن اشرف، لاعب سموحة السابق، والمنضم حديثًا إلى كتبية الفريق الأحمر لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق السكندري.

وخضع أيمن أشرف، صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لانضمامه، وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، قد أعلن أمس انضمام أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة إلى كتبية الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الجارية، على ألا يشارك مع الأهلي في نهائي كأس مصر أمام المصري المقرر إقامته يوم 15 أغسطس الجاري.

وكان النادي الأهلي، قد حصل على توقيع أيمن أشرف منذ عدة أشهر، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء، قرروا تأجيل إعلان الصفقة لوقت لاحق، وتم الإعلان عنها رسميًا عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت أمس، وفاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد.

يذكر أن الأهلي فاز على سموحة برباعية نظيفة بمشاركة أمين أشرف، ليتأهل إلى نهائي كأس مصر ويواجه المصري البورسعيدي.