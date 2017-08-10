رسميًا.. غالي ينضم إلى النصر السعودي بعد موافقة الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، والجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري الفنية، على انتقال اللاعب حسام غالي، إلى صفوف النصر السعودي لمدة موسم.

كانت بعض التقارير السعودية، قد أشارت منذ عدة أيام إلى حصول نادي النصر على توقيع حسام غالي، للانضمام إلى صفوفه لمدة موسم مقابل 850 ألف دولار، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد أن الأمر لم يتم بشكل رسمي، على أن يعقد الجهاز الفني جلسة مع لاعب الأهلي عقب مباراة الفريق الأحمر مع سموحة.

وعقد الجهاز الفني صباح اليوم الخميس، جلسة مع غالي، لمعرفة قراراه النهائي حول بقاؤه داخل صفوف الفريق أو الرحيل للاحتراف في صفوف النصر، إلا أن اللاعب فضل الانضمام إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسم.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن إدارة الأهلي وافقت بشكل رسمي على رحيل غالي، إلى صفوف النصر، في صفقة انتقال حر، على أن يحصل قائد الفريق الأحمر على مقدم 400 ألف دولار عند توقيعه على عقود الانتقال.

ومن المتوقع أن يتوجه غالي إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على عقود انضمامه بشكل رسمي.