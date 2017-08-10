قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والمصري المقبلة، في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 15 أغسطس المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية، لحكم أجنبي، خوفًا من حساسية اللقاء.

الجبلاية توافق على طلب الأهلي

كان الأهلي قد تقدم بطلب للجبلاية، لاستقدام حكام أجانب، لإدارة مباراته أمام المصري البورسعيدي، ووافق الاتحاد على تلبية طلب القلعة الحمراء، بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة النهائي.

مشوار الأهلي والمصري لنهائي كأس مصر

وتأهل الفريق الأحمر إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الألومنيوم بسداسية دون رد في دور الـ32، ثم بهدفين لهدف أمام الداخلية في دور الـ16، قبل أن يكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في دور الثمانية ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة ويصعق سموحة برباعية نظيفة، ليحجز مقعدًا في النهائي أمام الصري البورسعيدي.

بينما تأهل الفريق البورسعيدي تحت قيادة العميد حسام حسن، بعد فوزه على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32، ثم التفوق على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، قبل أن يفوز على إنبي بركلات الترجيح 5-4 في دور ربع النهائي، واخيرًا أقصاؤه للزمالك في نصف النهائي بهدفين دون رد.