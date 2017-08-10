خضع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بنادي سموحة، الكشف الطبي في النادي الأهلي، الذي أجراه صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، قد أعلن أمس انضمام أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة إلى كتبية الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الجارية، على ألا يشارك مع الأهلي في نهائي كأس مصر أمام المصري المقرر إقامته يوم 15 أغسطس الجاري.

وكان النادي الأهلي، قد حصل على توقيع أيمن أشرف منذ عدة أشهر، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء، قرروا تأجيل إعلان الصفقة لوقت لاحق، وتم الإعلان عنها رسميًا عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت أمس، وفاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يظهر أيمن أشرف فى الأهلي فى الثانية ظهر اليوم من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، بشكل رسمي، بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء موسمه مع الفريق السكندري.