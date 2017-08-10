رئيس سموحة يعلق على رباعية الأهلي والخروج من الكأس

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة فريقه برباعية دون رد أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقي مساء أمس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

كان الفريق الأحمر قد اكتسح الفريق السكندري برباعية نيظفة سجلها النيجيري جونيور أجايي، ووليد سليمان “هدفين”، وصالح جمعة، ليتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، ويضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي يوم 15 أغسطس الجاري.

عامر يعلق على خروج سموحة من كأس مصر

وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مبروك الأهلي، هارد لك سموحة، لعبنا أسوأ مبارة في تاريخنا القصير في الدوري الممتاز، عزائنا الوحيد هو أن الفريق يغيب عنه محمود السيد، عمر سعد، كواكو منصو، أحمد تمساح، أحمد حسن مكي، المهدي سليمان، للإصابة بالرباط الصليبي، وإصابة محمود عزت من الدقيقة الأولى للمباراة، ووجود أكثر من لاعب داخل الملعب خارج الفورمة، بسبب عدم وجود لاعبيين، ولكن مهما كان الأهلي لعب مباراة كبيرة وكان في أحسن حالاته، وغابت عن لاعبي سموحة الروح”.