مصر تتراجع في تصنيف الفيفا وتحتفظ بالصدارة عربيا وأفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، صباح اليوم الخميس، تصنيفه الشهري عن شهر أغسطس.

وتراجع منتخب مصر مركزا واحدا للخلف في تصنيف الفيفا الشهري عن شهر أغسطس، مع الاحتفاظ بصدارة الترتيب عربيا وإفريقيا.

وجاء الفراعنة في المركز الـ 25 عالميا، بعد أن صعد منتخب كوستاريكا خمسة مراكز للأعلى مستغلا نتائجه في بطولة أمريكا الشمالية، ليجبر الفراعنة على التراجع.

وبالنظر للترتيب فستجد أن الفراعة بذلك تراجعوا للشهر الثالث على التوالي، لكنه مازال محتفظا بالصدارة عربيا وإفريقيا.

واحتل المنتخب المصري المركز الـ 19 عالميا في شهر أبريل الماضي بعد الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية، لكن الشهرين المتتاليين شهدا تراجعا في تصنيف الفريق.

وعلى المستوى الأفريقي ما زال الفراعنة في الصدارة متفوقين على الكونغو الديموقراطية ثانيا في المركز الـ 28، ثم السنغال ثالثا في المركز الـ 31 وتونس رابعا في المركز الـ 34 والكاميرون خامسا في المركز الـ 35.

أما عربيا، فحافظ الفراعنة أيضا على الصدارة ثم تونس ثانيا، ثم الجزائر ثالثا في المركز الـ 48 والسعودية رابعا في المركز الـ 59 والمغرب خامسا في المركز الـ 60.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأوغندي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين.