يعقد حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة اليوم الخميس، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، لحسم مصير بقاء لاعب الوسط في الاهلي، أو الموافقة على رحيله إلى صفوف النصر السعودي، لمدة موسم واحد، بمقابل مادي 800 الف دولار.

تقارير سعودية أكدت انضمام غالي

كانت بعض التقارير السعودية، قد أشارت منذ ساعات قليلة، إلى حصول نادي النصر على توقيع غالي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن سيد عبد الحفيظ أكد في تصريحات مسبقة أن غالي عرض الأمر على الجهاز الفني وسيتم مناقشته عقب لقاء الفريق الأحمر مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، والتي أقيمت مساء أمس وفاز بها أبناء القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير بقاء غالي في القلعة الحمراء أو رحيله خلال الساعات المقبلة، وإن كان الأقرب هو رحيل غالي، وفقًا لا اكدته صحيفة الرياضية السعودية بحصول النصر على توقيع اللاعب لى جانب محمد فوزير لاعب نفط الوسط العارقي.

يذكر أن غالي كان ضمن صفوف النصر السعودي موسم 2009/2010، قبل أن يعود مججدًا إلى صفوف الأهلي.