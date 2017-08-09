رسميا.. أيمن أشرف ينضم للأهلي لمدة 5 مواسم

وصرح المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهليبأن الأهلي فضل الإعلان عن الصفقة عقب المباراة التي جمعت الاهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة وتأهله إلى نهائي الكأس، احتراما للفريق السكندري.

وأضاف سراج الدين أن أشرف لم يكن له أي طلبات خاصة أو أي شروط بخصوص انضمامه للأهلي، حيث كانت الرغبة القوية للاعب هي العودة إلى بيته مرة أخرى.

ورفض البدري رحيل عدد من لاعبي الفريق هذه الفترة مؤكدا جاحة الفريق لخدمات جميع اللاعبين.

وحجز الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا من المصري البورسعيدي يوم 15 أغسطس الجاري.