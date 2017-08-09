أشاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأحمد حسام “ميدو”، المدير الفني الحالي لوداي دجلة، عندما كان على رأس الإدارة الفنية للفريق الكروي الأبيض، مؤكدًا أنه ساعد الإدارة كثيرًا في رحيل لاعبين موسم 2014، بالإضافة لدعمه القرارات التي اتخدتها الإدارة البيضاء.

مرتضى يؤكد تعاقده مع سبعة لاعبين جدد

وأكد مرتضى، انه لن يقبل بأن يتم الضغط بسبب شعبية لاعب، أو لمجرد أنه “ابن النادي”، مشيرًا إلى أنه سيضم سبعة لاعبين جدد، إلى جانب الصفقات السبعة التي أبرمها بها خلال الفترة الحالية.

وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن المدير الفني الجديد للزمالك سيكون أجنبيًا، وسيتم اختياره على بعض الأسس، أهمها أن يكون صاحب شخصية قوية، وقادر على تحقيق طموحات الزمالك بعد الموسم التآمري الذي مر به الفريق -على حد وصفه-، لافتًا إلى أن إيهاب جلال خارج حسابات الزمالك، لأن المدرب الوطني لن يقدم جديد للزمالك بعد التجارب التي خاضها الفريق.

مرتضى يحذر: لن أسمح بتواجد مراكز قوى في الفريق

وأوضح المستشار، أن تلك المؤمرات عرضت الفريق للهدم، محذرًا ، “لن أسمح بأن يكون هناك مدرب يخشى تغيير لاعب في الملعب أو إخراجه ولن أسمح بمراكز قوى في فريق الكرة من جديد”.

يذكر أن مصدر مسئول داخل الزمالك أعلن عن استغناء الجهاز الفني عن 12 لاعبًا يف نهائية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)