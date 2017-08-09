انتهت مباراة الأهلي مع نظيره سموحة، بتقدم الفريق الأحمر برباعية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

بدأ حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأحمر المباراة بشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: على معلول، محمد نجيب، رامي ربيعة، باسم علي.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، وليد سليمان

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

تشكيل سموحة أمام الأهلي

بينما بدأ التشكيلي فرانز ستراكا، المباراة بكلًا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، السيد فريد، محمود عزت، رجب بكار.

وفي الوسط: أحمد نبيل مانجا، محمود عبد العزيز، أحمد حمص، حسام حسن، أحمد مصطفى لالا.

بينما يقود الهجوم: أحمد رؤوف.

بدأت المباراة بسيطرة كاملة من جانب الفريق الأحمر، واضاع النيجيري جونيور أجايي فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في 17، كذلك أحمد حمودي، إلا ان اللاعب النيجيري تمكن من تسجيل الهدف الأول للأهلي في شباك محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق السكندري في الدقيقة 38، تلاها وليد سيلمان بالهدف الثاني في الدقيقة 41، ليحبط آمال الفريق المنافس.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لم يفقد الفريق الأحمر طموحه، وعزز من تقدمه، وتمكن وليد سليمان من تسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55، تلاه صالح جمعة بالهدف الرابع في الدقيقة 67،

بهذه النتيجة حجز الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا من المصري البورسعيدي يوم 15 اغسطس الجاري.



أهداف الاهلي 4-0 سموحة – نصف نهائي كأس مصر 2017 من طرف Videokora