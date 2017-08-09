كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن أسماء الراحلين عن الفريق الكروي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي من المقرر ان يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم السبت المقبل، في المؤتمر الذي أعلن عن موعده المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وأكد المصدر، أن مرتضى منصور، جهز قائمة تضم 12 لاعبًا سيتم عرضهم على ولاكء لاعبين تمهيدًا لتسويقهم، للرحيل عن الفريق بداية من الموسم المقبل.

12 لاعبًا في قائمة الراحلين عن الزمالك

وضمت القائمة كلًا من : حسني فتحي، ومعروف يوسف، وأحمد توفيق، وإبراهيم صلاح، وصلاح ريكو، ومحمد ناصف، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”، ومحمد إبراهيم، ومحمد مسعد، وأحمد جعفر، وإيمانويل مايوكا، وحسام سلامة “باولو”.

كما أوضح المصدر ، أن الزمالك سيوافق على عرض احتراف طارق حامد، إذا تقدم النصر السعودي بشكل رسمي لضم اللاعب، أما الرباعي محمد كوفي، إبراهيم عبد الخالق، رزاق سيسيه وبنجامين أشيمبونج سيتحدد موقفهم خلال الساعات المقبلة.

كان مرتضى منصور، قد أعلن في تصريحات رسمية عبر موقع النادي، عن عقد مؤتمرصحفيًا يوم السبت المقبل، من أجل الإعلان عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأبيض.

كان مرتضى، طلب عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة طارق يحيي، المدير الفني الحالي، للاتفاق على أسماء الراحيلن.

يذكر أن الزمالك خرج من منافسات كأس مصر امام المصري البورسعيدي، ليتأهل الأخير لنهائي البطولة يواجه الأهلي في النهائي يوم 15 أغسطس الجاري.