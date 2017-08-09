سجل صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الرابع لفريقه في شباك سموحة، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وشهدت الدقيقة 67، تسجيل صالح الهدف الرابع في شباك محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق السكندري، ليتوجه إلى زميله عماد متعب احتفالًا بالهدف.

كان النيجيري جونيور أجايي، قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 38، تلاها وليد سليمان بالهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل أن يسجل الحاوي الهدف الثاني له والثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 55، ليسجل صالح جمعة الهدف الرابع في الدقيقة 67.

يذكر ان الفائز في مباراة اليوم سيواجه نظيره المصري البورسعيدي يوم 15 أغسطس الجاري.