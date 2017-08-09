بالفيديو.. “سليمان” يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام سموحة

سجل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في شباك سموحة، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وشهدت الدقيقة 55، تسجيل الحاوي الهدف الثالث للأهلي في شباك محمد ابو جبل حارس مرمى سموحة، ليعلن محمود البنا حكم المباراة تقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة. شاهدالأهداف



هدف وليد سليمان الثاني في مرمى سموحة – كأس مصر… من طرف Videokora

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه المصري في نهائي الكأس.