بالفيديو.. البدري يسخر من “معلول” بعد عرضية خاطئة

شهدت مباراة الاهلي أمام سموحة، المقامة حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، سخرية من جانب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، من الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد عرضية خاطئة خلال المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وتقدم المارد الأحمر على الفريق السكندري بثلاثية دون رد سجلهما وليد سليمان “هدفين”، والنيجيري جونيور أجايي.



سخرية البدري من عرضية علي معلول أمام سموحة من طرف Videokora

يذكر أن الفائز في مباراة اليوم، سيواجه المصري البورسعيدي في نهائي الكأس.