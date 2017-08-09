بالفيديو.. “غالي” يستعرض مهاراته قبل مباراة سموحة

شهد ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، لقطات استعراضية من جانب حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة، والتي تجمعهما الآن ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وظهر غالي خلال الفيديو، يستعرض مهارته بالكرة مع مؤمن زكريا وعماد متعب.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى قرب انضمام غالي إلى صفوف النصر السعودي لمدة موسم مقابل 800 ألف دولار، إلا أن سيد عبد الحفيظ، أكد أن جلسة ستجمعه مع لاعب الأهلي عقب نهاية مباراة سموحة، للاتخاذ القرار الصائب.

وأكد غالي، للمقربين منه، أنه وقع على عقود انضمامه لنادي النصر السعودي، يوتمنى تمديد عقده مع الأهلي حتى يتسنى له العودة والاعتزال بقميص الأهلي.



مهارات حسام غالي في إحماء مباراة سموحة – نصف… من طرف Videokora