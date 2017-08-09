شهدت الدقيقة 38، تسجيل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الهدف الأول لفريقه في شباك سموحة، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وسجل أجايي الهدف عن طريق تسديدة من اللاعب النيجيري مرت أعلى محمد ابو جبل حارس مرمى سموحة.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام سموحة

وأعلن المدير الفني للأهلي، تحت قيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه الأساسي أمام سموحة، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: على معلول، محمد نجيب، رامي ربيعة، باسم علي.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، وليد سليمان

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كلًامن، محمد الشناوي ، صالح جمعة ، محمد هاني ، مؤمن زكريا، عماد متعب ، حسام غالي ، عمرو جمال.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الألومنيوم بستة أهداف في دور الـ23، يليه الداخلية بهدفين لهدف في دور الـ16، ثم وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الفائز في مباراة اليوم سيواجه المصري البورسعيدي، عقب فوزه على الزمالك في مباراة أمس بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نهائي البطولة.