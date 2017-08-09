كشف موقع توتو ميركاتو، اليوم الأربعاء، عن اقتراب أحمد حمدي، لاعب الأهلي، من الاقتراب للانضمام إلى صفوف الفريق الايطالي، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال مشاركته في مباراة ودية، حيث سجل هدفًا وصنع أخر.

كان النادي الايطالي، قد طلب خضوع اللاعب لفترة معايشة مع فريق اودينيزي، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة، وظهور اللاعب بشكل إيجابي في أولى مبارياته، قد يعجل بانضمامه للدوري الايطالي.

كان حمدي، قد سافر إلى ايطاليا منذ عدة أيام قليلة، بعد موافقة الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة حسام البدري، من أجل خضوع اللاعب لفترة معايشة وتحقيق الاستفادة من الناحية الفنية والمالية حال تمت التعاقد.

كان صاحب الـ 19 عامًا، قد تلقى عرضًا للانضمام إلى صفوف سبورتنج براجا البرتغالي، في بداية الموسم المنصرم، إلا أن الجهاز الفني للأهلي رفض العرض، قبل أن يوافق على سفره إلى ايطاليا لقضاء فترة معايشة مع الفريق الايطالي، على أن يعود

يذكر أن أحمد حمدي، شارك مع الاهلي خلال 8 مباريات مع في الموسمين الماضيين، صنع فيهم هدف واحد.