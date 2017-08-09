رفض مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوقيع على العقد الثلاثي بينه وبين إدارة القلعة البيضاء، كما رفض تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين مع الزمالك.

مرتضى يحصل على وعد من التعاون

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه حصل على وعد من فريق التعاون المعار إليه لاعب الفريق الأبيض لمدة موسم، بالحصول على توقيع مصطفى فتحي وإرساله للمستشار بالفيديو.

وقام مرتضى، بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وذلك عقب تعهد رئيس نادي التعاون السعودي، بالحصول على توقيعه على العقد الثلاثي.

التعاون يحصل على خدمات مصطفى فتحي

وكان نادي التعاون السعودي، قدحصل على خدمات مصطفي فتحي، لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مليون و400 ألف دولار، كما حصل على خدمات عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر ووادي دجلة لمدة موسم.

يذكر أن الزمالك لديه لاعبين اثنين، انضما للدوري السعودي، الأول مصطفى فتحي إلى نادي التعاون، والثاني محمود عبد المنعم “كهربا”، الذي جدد إعارته مع نادي اتحاد جدة السعودي لمجة موسم أخر، بعد المستوى المتميز الذي قدمه الموسم الماضي.