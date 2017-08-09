يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لمواجهة الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

تشكيل سموحة في مباراة الأهلي

وأعلن التشيكي فرانز ستراكا، المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه أمام الأهلي في مباراة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، السيد فريد، محمود عزت، رجب بكار.

وفي الوسط: أحمد نبيل مانجا، محمود عبد العزيز، أحمد حمص، حسام حسن، أحمد مصطفى لالا.

بينما يقود الهجوم: أحمد رؤوف.

مشوار سموحة في الكأس

كان سموحة قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد فوزه على المريخ في دور الـ32 بنتيجة 3-3، يليه الاسماعليل بهدف دون رد في دور الـ16، ثم إقصاء مصر المقاصة بهدف نظيف في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الألومنيوم بستة أهداف في دور الـ23، يليه الداخلية بهدفين لهدف في دور الـ16، ثم وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الفائز في مباراة اليوم سيواجه المصري البورسعيدي، عقب فوزه على الزمالك في مباراة أمس بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نهائي البطولة.