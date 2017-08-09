كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن قائمة الراحيلن عن صفوف الفريق الكروي الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه سيعقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، سيكشف خلاله عن اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مرتضى يرد على مفاوضات إيهاب جلال

كان المستشار، قد أكد في تصريحاته أنه لاتوجد مفاوضات مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مدرب الزمالك القدام سيكون أجنبيًا، وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى قرب انتهاء المفاوضات مع إيهاب جلال، ليتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض، خاصة بعد اعتذاره عن استكمال المهام الفنية في فريق مصر المقاصة الذي قاده إلى المركز الثاني في جدول الدوري الموسم المنصرم.

الزمالك بدون أي بطولة هذا الموسم

يذكر أن الزمالك قد ودع منافسات بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ليخرج من الموسم خالي الوفاض من التتويج بأي بطولة، بعد الخروج من البطولة الأفريقية من درو المجموعات واحتلال المركز الثالث في الدوري الموسم المنصرم.