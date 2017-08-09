انتقل الدولي المصري محمد صلاح من روما الإيطالي نحو ليفربول الإنجليزي في صفقة هي الأغلى في تاريخ عملاق الميرسيسايدس، ويمتلك ليفربول تاريخًا عظيمًا فهو أكثر أندية إنجلترا فوزًا بدوري أبطال أوربا وكذلك كان الليفر يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي إلى عهد قريب قبل أن يحطم مانشستر يونايتد هذا الرقم منذ عدة سنوات، إلا أن ليفربول ابتعد عن الألقاب في المواسم الأخيرة، مما تسبب في خروج العديد من اللاعبين من الفريق بحثًا عن مزيدًا من البطولات والشهرة والأموال.

وينتظر الجميع ماذا سيقدم محمد صلاح في ليفربول، وعلى رأسهم جماهير الأنفيلد التي تتمنى تألق اللاعب، إلا أنهم لا يعلمون أن هذا قد يكون نهاية عهد صلاح بليفربول، فسوف تتفتح أعين الأندية في الكبيرة من أجل خطف لاعب منتخب الفراعنة.

وربما خير مثال هو الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الذي كان يمثل النجم الأول لجماهير الليفر في آخر موسمين، ولكنه بات الآن قريبًا جدًا من الانتقال إلى برشلونة الإسباني من أجل تعويض رحيل مواطنه نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

ويرصد أخبار الأهلي أبرز من تألقوا بقميص الريدز قبل أن يرحلو عن الأنفيلد بمبالغ ضخمة

1- رحيم ستيرلنج: انتقل إلى مانشستر سيتي في 2015 (60 مليون يورو)

2- لويس سواريز: انتقل إلى برشلونة في 2014 (81 مليون يورو)

3- فيرناندو توريس: انتقل إلى تشيلسي في 2011 (55 مليون يورو)

4- تشابي ألونسو: انتقل إلى ريال مدريد في 2010 (30 مليون يورو)

5- مايكل أوين: انتقل إلى ريال مدريد في 2004 (15 مليون يورو)

ولعل محمد صلاح يسير على نهج من سبقوه، فنرى اللاعب في ريال مدريد أو برشلونة في وقت قريب، وبالتأكيد فإن هذه الأندية تراقب عن كثب أداء اللاعب المصري وربما نراها بعد موسم أو اثنين تتفاوض مع ليفربول من أجل ضم اللاعب المصري.