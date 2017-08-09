قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء، مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأبيض بقيادة طارق يحيى، لاستقرار على قائدة الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

مرتضى: لن أترك في الزمالك إلا من يستحق

وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أنه سيقود حملة لتطهير قائمة الفريق لم يشهدها النادى من قبل، مضيفاً أنه سيقصي كل من ينتفع من النادي بدون وجه حق، مشددًا على أنه لن يرتدى قميص الزمالك إلا من يستحقه.

وأضاف رئيس النادى أنه فى عام ٢٠١٤ استغنى عن 14 لاعبًا وتم التعاقد مع لاعبين “جعانين” لكرة القدم وحققوا بطولات، قائلاً: “لعن الله موسم الانتخابات ولن نتراجع عن تصحيح المسار”.

مرتضى ينفي مفاوضات إيهاب جلال

كما نفى الدخول في مفاوضات مع إيهاب جلال، لقيادة الفريق الأبيض الموسم القبل، وفقًا لما أكدته بعض التقارير إلى قرب انتهاء المفاوضات مع إيهاب جلال، ليتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد اعتذاره عن استكمال المهام الفنية في فريق مصر المقاصة الذي قاده إلى المركز الثاني في جدول الدوري الموسم المنصرم.