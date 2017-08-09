نفي المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي تتردد خلال الفترة الحالية، والتي تؤكد إنهاء القلعة البيضاء مفاوضاتها مع إيهاب جلال، لتولي المسئولية الفنية للفريق الكروي، بدءًا من الموسم المقبل.

مرتضى يؤكد: مدرب الزمالك القادم أجنبي

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مرتضى نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق الأبيض المقبل سيكون أجنبي.

وأضاف مرتضى، أن الإدارة البيضاء تدرس عدة سير ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، وتم الاستقرار على ثلاثة منهم.

يحيي يقضي على آمال الزمالك

كان طارق يحيي، قد تولى المهام الفنية للزمالك، عقب رحيل المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، وقاد الفريق للفوز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس مصر، ليودع الفارس الأبيض منافسات البطولة، ويخرج هذا الموسم خالي الوفاض من التتويج بأي بطولة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى قرب انتهاء المفاوضات مع إيهاب جلال، ليتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد اعتذاره عن استكمال المهام الفنية في فريق مصر المقاصة الذي قاده إلى المركز الثاني في جدول الدوري الموسم المنصرم.