تشهد أروقة نادي الزمالك، منذ الساعات الماضية، حالة من السخط والغضب، بعد خروج الفريق الكروي الأبيض من بطولة كأس مصر، أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في نصف نهائي كأس مصر، على ملعب الجيش ببرج العرب، وخسرها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

عقوبات على لاعبي الزمالك وغرامات مالية

وبالتأكيد لن يمر الأمر مرور الكرام، فقد قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، معاقبة جميع اللاعبين، بإيقاف جميع المستحقات، بسبب التهاون وعدم التركيز، بالإضافة غلى فرض عقوبات مالية وغرامات.

كان الزمالك قد التقى مع نظيره المصري مساء امس، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة، انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في نهائي البطولة، وينتزر الفائز في مباراة اليوم بين الأهلي وسموحة.

الزمالك بدون بطولة هذا الموسم

يذكر أن الزمالك قد حصد المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم المنصرم، ليبتعد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقي الموسم المقبل، والتي ودعها هذا الموسم من دور المجموعات، بالإضافة إلى الخروج من منافسات البطولة العربية في دور المجموعات أيضًا.