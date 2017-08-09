تشهد أروقة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، حالة من التخبط داخل الفريق الكروي، خاصة بعد الخسارة مساء أمس أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب الجبيش برج العرب في الاسكندرية.

العجان على أعتاب الزمالك

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء، في طريقها لاستكمال تدعميها لصفوف الفريق الكروي، استعدادًا للموسم المقبل، من أجل الظهور بشكل يُرضي الجماهير التي انتابتها حالة من السخط والغضب بعد الخروج هذا الموسم بدون أي بطولة.

وأكد المصدر، أن الزمالك في طريقه للتعاقد مع السوري مؤيد العجان، لاعب وسط النفط العراقي، والذي ظهر بشكل جيد خلال البطولة العربية، دفعت إدارة القلعة البيضاء لفتح قنوات اتصال مع اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق.

الجبلاية تقرر معاملة السوريين كالمحليين

وأشار المصدر إلى أن، المفاوضات قاربت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب فى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل توقيع العقود.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر معاملة اللاعبين السوريين والفلسطينيين، مثل اللاعبين المحليين في مصر على ألا تضم الأندية أكثر من لاعبين اثنين فقط، بالاضافة إلى الثلاثي المحترف.