أصدر مسئولو نادي الفيصلي الأردني ، بيانا صحفياً ، صباح اليوم الأربعاء، يدين فيه أعمال الشغب التي فعلتها جماهير الفريق، عقب مباراة الترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية، والتي توج بلقبها الفريق التونسي.

وقامت جماهير الفقيصلي الأردني بتحطيم مقاعد ستاد الإسكندرية ، اعتراضاً منهم على قرارات حكم المباراة إبراهيم نور الدين، بعد احتسابه هدف الترجي التونسي.

وجاء البيان كالتالي:

يؤكد النادي الفيصلي اعتزازه وتقديره بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير تركي بن خالد ال سعود، والتوجيهات الرامية إلي إعادة الأنق للبطولة العربية بما يخدم مسيرة اللعبة في الوطن العربي.

وإذا نجدد رفضنا للأفعال التي قام بها جمهور النادي، وتلك التصرفت فردية ، وأننا نعيد التأكيد على جميع الجهود التي بذلت من الاتحاد العربي، بقيادة الأمير تركي بن خالد، ونتوجه بالشكر لأشقائنا في جمهورية مصر العريبة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، قد أصدر بيان صباح اليوم التالي للمباراة، يدين فيه بشده ما فعله جمهور الفريق الأردني.