زكريا ناصف يعلن عن دعمه للخطيب في انتخابات الأهلي

أعلن زكريا ناصف، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن تدعمه الكامل لمحمود الخطيب “زيزو” ، في انتخابات الأهلي المقبلة، إذا ترشح لرئاسة القلعة الحمراء.

وقال “زيكو” خلال فيديو لايف على صفحته الشخصية على موقع التاوصل الإجتماعي “فيس بوك” : ” إنه في حال ترشح محمود الخطيب، لرئاسة النادي الأهلي، سأدعمه بكل ما أوتيت من قوة”.

وأضاف نجم الأهلي السابق، ” سأدعم بيبو لاعتبارات شخصية، فهو رمز كبير للأهلي ، وأعتقد هو أنسب من أي شخص آخر، لاسيما وأنه كان يشغل منصب نائب لحسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، وأيضا عضو مجلس في إدارة الراحل صالح سليم.”

وكشف الخطيب، خلال حفل استقبال أقامته الجالية المصرية في جدة له، عن خطوته المقبلة، بخوض انتخابات القلعة الحمراء.

وكان الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، قد وجه الدعوة لعدد من النجوم السابقين للكرة السعودية، وكذلك العرب لحضور دورة تبوك لإثراء الدورة، ولتكريم هؤلاء النجوم على ما قدموه من خدمات جليلة للكرة العربية .

يذكر أن الخطيب، شغل منصب نائب الرئيس عندما كان حسن حمدي، يقود الأهلي.