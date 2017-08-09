الأهلي يهاجم سموحة بـ “الغزال” في التشكيل المتوقع للمباراة

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام سموحة ، والمقرر لها اليوم في تمام الثامنة مساءاً ، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يبدأ البدري بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: علي معلول و محمد نجيب و رامي ربيعة و محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور و عبد الله السعيد و أحمد حمودي و جونيور أجايي.

في الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي من كأس مصر بعدما تغلب على وادي دجلة بأربعة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وينتظر النادي المصري البورسعيدي، الفائز من مواجهة اليوم ، لملاقاته في المباراة النهائية للبطولة، بعدما حقق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدفين دون مقابل.