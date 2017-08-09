الليلة.. الأهلي يسعي للتأهل إلي نهائي الكأس على حساب سموحة “العنيد”

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءاً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ويسعي الأهلي في هذه المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة، لاسيما بعد الخروج من البطولة العربية على يد الفيصلي الأردني، بالإضافة لاستعادة لقب كأس مصر الغائي عن خزينة النادي الأهلي منذ 2007 أي ما يقرب من 10 أعوام.

وعلى الجانب الأخر يسعي لافريق السكندري سموحة، لتعويض الجماهير بعد الإخفاق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية ، بعد أداء مشرف فيها بالإضافة إلي إنهاء موسمه الكروي في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبيدأ حسام البدري، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: علي معلول و محمد نجيب و رامي ربيعة و محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور و عبد الله السعيد و أحمد حمودي و جونيور أجايي.

في الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي تأهل إلي الدور نصف النهائي من كأس مصر بعدما تغلب على وادي دجلة بأربعة اهداف مقابل هدف.