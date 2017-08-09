فيرينسي البرتغالي يعلن عن انضمام “وردة” لمدة موسم على سبيل الإعارة

أعلن مسئولو نادي فيرينسي البرتغالي، منذ قليل، اتمام صفقة انتقال النجم المصري الدولي، عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني وفريق باوك اليوناني السابق، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كان وردة قد وصل إلي البرتغال منذ عدة أيام، الإنهاء كافة الإجراءات قبل انضمامه إلي فيرينسي البرتغالي.

وردة كان قد ودع جماهير باوك اليوناني، من خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” قائلًا: ” منذ اليوم الأول لي وأنا أقاتل من أجل النادي، شكراً لكم على كل شئ، مع السلامة عائلة باوك الكبيرة”.

واستبعد جياني ديميتري، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، عمرو وردة من معسكر الفريق بهولندا استعدادا للموسم الجديد، بسبب مشاكل أخلاقية، وذلك وفقا لتصريحات موقع ” باوك 24″، ليقرر مسئولو النادي بعدها الاستغناء عن النادي.

ويأمل وردة بعد انضمامه إلي الناديس البرتغالي، المشاركة بشكل أساسي من أجل الحفاظ على مكانه مع المنتخب الوطني الفترة المقبلة، لاسيما وأن المنتخب مرتبط بمبارتي أوغندا منتصف شهر أغسطس المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2018 بروسيا.