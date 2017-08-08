مرتضي منصور لـ “شيكابالا” : سأستغني عنك

وقال منصور، خلال تصريحات صحفية ، “ لم أسمح لأحد داخل نادي الزمالك ، أن يتصور أنه نجم الفريق، لا يوجد عتندي نجوم جميع اللاعبين سواسية”.

وأضاف رئيس الزمالك، عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي، ” كفاية شيكابالا لغاية هنا ، وسأستغنى عنه، ومعه إبراهيم صلاح ايضاً”.

الزمالك تلقى هزيمة موجعة من نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة لاتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر.

وشهدت المباراة حالة من الشد والجذب بين لاعبي الزمالك و محمود عاشور، حكم المباراة، بعد احتسابه ركلة جزاء لفريق المصري، ليدخل اللاعبين في مشادة كلامية حادة كان أحد أطرافها شيكابالا.

وبهذه النتيجة يتأهل المصري البورسعيدي، إلي المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر، وينتظر الفائز من الأهلي و سموحة، في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء، على ملعب برج اعرب بالإسكندرية.