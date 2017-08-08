رغم خسارة الزمالك .. مرتضى يصطحب الحكم للخروج بأمان من ملعب برج العرب

تأهل فريق المصري البورسعيدي للمباراة النهائية لكأس مصر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وعقب المباراة نزل مرتضى منصور، رئيس الزمالك لأرضية ملعب برج العرب، في لقطة الجميع كان ينتظر هجوم من رئيس النادي الأبيض على محمود عاشور.

وتفاجأ الجميع بتوجه مرتضى منصور لمحمود عاشور حكم مباراة الزمالك والمصري، واصطحبه خارج الملعب، وسط تواجد عدد من أفراد الأمن.

الزمالك كان قد تأهل إلي نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، في ظل الأداء المتواقع من الفريقين، وندرة الفرص على المرمين.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك احراز هدف الفوز، لكنه اصطدم بدفاع صلب من جانب فريق المصري البورسعيدي.

وحاول فريق المصري استغلال اندفاع الزمالك وبدأ في اللعب على الهجمات المرتدة، ليحرز هدفه الأول في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبعد هدف المصري حاول الزمالك تسجيل التعادل، وحرم القائم الفريق الأبيض من احراز التعادل.

وشهدت المباراة قمة الإثارة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما سقط شيكابالا منطقة جزاء المصري، لكن الحكم لم يتحتسب أي شي، ليقابله اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الزمالك.

ودفع الزمالك فاتورة اندفاعه الهجومي، لتستقبل شباكه الهدف الثاني ورصاصة الرحمة، ليقتل المصري أحلال الزمالك في تحقيق التعادل.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريق البورسعيدي يتأهل للمباراة النهائية بعد غياب 19 عاما، لينتظر الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة المقرر لهاء مساء الغد.