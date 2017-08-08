نشبت مشادة كلامية بين لاعبي الزمالك و المصري البورسعيدي، خلال في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وبدأت القصة عندما تدخل علي جبر بقوة على لاعب المصري ، ليذهب لاعبو الفريق البورسعيدي بعد ذلك إلي جبر ويشتبكوا معه ، إلا أن محمود عاشور ينجح في احتواء الموقف.

وبدأ طارق يحيي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي جبر و محمود حمدي الونش و أسامة إبراهيم و أحمد فتوح.

في خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف و أحمد توفيق،و محمود عبد الرازق “شيكابالا”

في الهجوم: باسم مرسي.

ويسعي الزمالك للفوز على المصري البورسعيدي من أجل التأهل للنهائي والحفاظ على لقبه الذي توج به امام الأهلي الموسم الماضي، بالإضافة إلي مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا و البطولة العربية والفشل في التتويج بالدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك قد تأهل إلي نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.