صدمة.. إلغاء مباراة كأس السوبر المصري

يقترب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة من إصدار قرار بإلغاء بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم خوفا من عدم مشاركة الزمالك في المباراة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويخشى اتحاد الكرة عدم تأهل الزمالك إلى نهائي الكأس من أجل التتويج به والمشاركة في السوبر أمام الأهلي بطل الدوري، حيث تنتهي فرص الزمالك في حال الخسارة أمام المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل مواجهة الأهلي وسموحة في الدور ذاته.

ويأتي ذلك بسبب العرض المقدم من الإمارات والسعودية لاستضافة بطولة السوبر المصري، حيث اشترط العرض وصول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بسبب القيمة التسويقية للناديين.

ومن المحتمل أن تقوم الإمارات والسعودية بسحب عرض استضافة السوبر المصري، ويتوقف الأمر على حصول الزمالك على بطولة الكأس، وفي حال انسحاب الدولتين سيقام اللقاء في مصر الأمر الذي يقلل من أهمية البطولة.

وتسبب إقامة البطولة العربية للأندية في أزمة لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات خلال الموسم الحالي، قبل موعد السوبر المصري.