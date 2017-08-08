رحيل كوتينيو ، طالب لاعب ليفربول، فيليب كوتينيو، من المدير الفني للريدز، السماح له للانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة يقترب من ضم كوتينيو

وأبدى لاعب الريدز، وفقا لصحيفة سبورت”، موافقته المبدئية للانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة بتعد تألقه مع فريق الريدز في المباريات السابقة، مشيرا إلى لاعب الريدز طالب بالرحيل إلى الفريق الكتالوني.

وأوضحت بعض الصحف الإسبانية والإنجيليزية، أن وفداً من فريق برشلونة وصل إلى لندن للدخول في مفاوضات مع إدارة برشلونة لإنضمام كوتينيو، ومن المقرر أن تتراوح قيمة الصفقة ما بين ١٠٠ و١٤٠ مليون يورو.

محمد صلاح حزين

انتقال نجم ليفربول إلى فريق برشلونة الإسباني، أصبح خبر محزن إلى نجم المنتخب الوطني والمنضم حديثاً إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي ” محمد صلاح“، خاصة بعد تألق النجمين في المباريات الودية التي خاضها فريق الريدز إستعدادا للموسم الكروي الجديد.

وبالرغم من رغبة كوتينيو للرحيل عن فريق ليفربول، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، رافض رحيله عن الريدز، قائلاً في تصريحات مسبقة أن كوتينيو باق في ليفربول، وغير معروض للبيع.