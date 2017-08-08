انتقد نائب رئيس نادي الفيصلي الأردني عصام أبو طويلة، هجوم الجمهور المصري على نظيره الأردني بسبب شغب نهائي البطولة العربية ليذكر الشعب المصري بكارثة 74 وفاة شهيد ببورسعيد.

يذكر أن فريق الترجي التونسي، خطف فوز ثمين من الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد انتهاء اللقاء تعدى بعض من لاعبي الفيصلي الأردني على إبراهيم نور الدين حكم المباراة.

وحول انتقاد شغب جماهير الفيصلي الأردني رد نائب رئيس النادي الأردني، قائلا” تقولون أن ما حدث من الجماهير لا يحدث في العالم، وهل يحدث في العالم أن يموت 74 مشجعا في مباراة مثلما كان في حادث بورسعيد؟”.

وأوضح نائب رئيس نادي الفيصلي الأردني، أن حكم المباراة هو التي تسبب في خسارة الفريق، مهاجما لجنة الحكام بالاتحاد العربي، عن اختيارهم “إبراهيم” لإدارة المباراة.

وأشار أبو طويلة، إلى أن إبراهيم نور الدين أراد أن يخسر فريق الفيصلي الأردني كونه إهلاوي، وذلك بعد الفوز على الأهلي في نصف النهائي.

وأكد أن نور الدين لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لفريقه.