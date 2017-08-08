تردد أنباء قوية داخل النادي الأهلي باقتراب المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، الرحيل عن الفريق الأحمر، وذلك بعد اكتشاف عدم تفعيل عقده حتى الآن، وهو وهو ما يعني رحيل البدري في أقرب وقت.

رحيل البدري عن الأهلي بسبب طاهر

وأرجأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، تفعيل عقد حسام البدري للمرة الثانية، في مفاجأة غير متوقعة من المجلس، وخاصة بعد موافقة المجلس، بعد حصول الفريق على الدوري بزيادة عقد حسام البدري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

رحل البدري يثير علامات استفهام داخل النادي الأهلي

رحيل البدري في هذا التوقيت يثير علامات استفهام كثيرة، خاصة على أن الفريق يستعد لمباريات هامة في الفترة القادمة سواء في كأس مصر أو في بطولة إفريقيا، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة سموحة غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، وبعدها يستعد الفريق للترجي التونسي، في ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

رحيل البدري، يثير التكهنات بأن محمود طاهر يرغب في رحيل حسام البدري، والتعاقد مع المدير الفني للفيصلي الأردني المونتيجرى نيبوشا، وخاصة بعد تقديم الفيصلي الأردني مستوى رائع في البطولة العربية والتي أقيمت في مصر وانتهت يوم الأحد الماضي بتتويج الترجي التونسي بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية 3/2 على الفيصلي الأردني.