يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لمواجهة نظيره الأهلي، في الثامنة مساء غد الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأعلن التشيكي فرانز ستراكا، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي، وجاءت كالاتي:

محمد أبوجبل، احمد يحيي، باتريك ماولو، ايمن اشرف، محمود عزت، سيد فريد، ياسر ابراهيم، رجب بكار، احمد نبيل مانجا، محمد عبد العزيز، عمرو المنوفي، احمد حمص، محمد يسري، احمد لالا، حسام حسن، يدوارا، أحمد رؤوف.

كان ستراكا، قد تولى المهام الفنية للفريق السكندري، بعد رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الفريق ليقود مصر المقاصة بداية من الموسم المقبل، وكان ستراكا مديرًا فنيًا للاسماعيلي مسبقًا، وليس بجديد على الفرق المصرية فهو يعرف الأهلي، وبالتالي درسه جيدًا، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم التأهل إلى نهائي البطولة، ومواجهة الفائز من مباراة اليوم بين الزمالك والمصري المقرر إقامتها في الثامنة مساءً على ملعب الجيش في برج العرب.